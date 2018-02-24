هوليوود تتلمذ على تعاليم ستانيسلافسكي

نشرت وكالة "ريا نوفوستي" مقالا للكاتبة آنا كوتشاروفا حول الدور الأكاديمي الذي لعبه المخرج الروسي "ستانيسلافسكي" في تطوير دراسة نظام أداء العمل الفني في إشارة لآراء طلاب أجانب

كتبت كوتشاروفا أن المخرج والممثل والمصلح المسرحي قنسطنطين ستانيسلافسكي (1863-1938)، الذي ولد قبل 155 عاما، وصاغ نظامه الشهير لإعداد الممثل في بداية القرن العشرين وعمل على تطويره، وتبنّى فكرة أن أسلوبه ذلك هو "كائن حي" ينمو مع الوقت لا زال حاضرا في أوساط المسرح والسينما في جميع أنحاء العالم.

وتتلخص المبادئ الرئيسية للعمل، وفقا لستانيسلافسكي، في أن تكون المعاناة والظروف المقترحة حقيقية، حيث "يجب على الممثل أن يعيش واقع شخصيته كما هي، وعليه في كل مرة يخرج فيها إلى خشبة المسرح أن يجسّد الدور من خلال الاعتماد على ما تراكم من تجربته ودراسة البيئة المحيطة به".

واليوم، أصبح معظم الفنانين في جميع أنحاء العالم على علم بنظريات ستانيسلافسكي التي وضعها في كتابه الشهير "إعداد الممثل"، ويطبقون تلك النظريات في عملهم. ومن بين طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في روسيا، والذي يعد أحد أكبر المعاهد المسرحية في العالم، كثير ممن يتبنون نظريات ستانيسلافسكي في عملهم ويطورون بذلك العمل المسرحي في العالم.

وتقول عليا حنين العوسي من سلوفينيا، وهي طالبة تدرس في كلية التمثيل أنها تعرّفت على مدرسة ستانيسلافسكي للتمثيل في بلادها، حينما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وأنها حاولت دائما استخدام أسلوب ستانيسلافسكي في العمل الذي تعلمته على يد معلم روسي تخرج من ذات المعهد.

وتضيف الطالبة أنه منذ اليوم الأول للدراسة، نصحها معلمها مينداوس كاربوسكيس بقراءة ستانيسلافسكي بعناية.

في حين يؤكد الطالب اليوناني جورجيوس كوتليس أن كل شيء في عالم المسرح والسينما يرتبط اليوم بطريقة أو بأخرى مع نظام ستانيسلافسكي. ومن دون هذا النظام من المستحيل أن نفهم مهنة التمثيل والإخراج، مضيفا أن جميع الأفلام، وكل ما يتم تصويره في هوليوود، يعتمد على أسلوب ستانيسلافسكي الذي من حيث المبدأ مبني على "مراقبة الحياة".

إقرأ المزيد

وتقول الطالبة دانييلا بيتكوفيتش من صربيا إن أسلوب ستانيسلافسكي يشبه إلى حد ما التحليل النفسي الفرويدي، وهو أسلوب يساعد الناس على فهم أفضل لأنفسهم ورؤية العالم بشكل أبهى وهذه المعرفة والمهارات مهمة في الحياة اليومية، وعلى العموم فإن علم النفس أساس موجود في صلب نظام عمل ستانيسلافسكي ودراسته ليست مفيدة فقط للممثلين، بل لكل إنسان يفكر، ذلك أنه يفتح أمامك الآفاق لفهم العالم من حولك، كما تقول دانيلا.

المصدر:ريا نوفوستي

ناصر قويدر