لوحتان نادرتان لسلفادور دالي تظهران للمرة الأولى

تظهر في مزاد سوثبي قريبا لوحتان للإسباني سلفادور دالي (1904-1989)، رسمهما الفنان في ثلاثينيات القرن الماضي، وتقدر القيمة المبدئية لكل منهما بـ 1.6-2.5 مليون دولار أمريكي.

ويقول توماس بومبار رئيس قسم بيع لوحات المدرسة الانطباعية والفن الحديث في مزاد سوثبي إن اللوحتين "اكتشاف هام، حيث أنهما في حالة فائقة الجودة، تجعلك فخورا بينما تضع سعرا تقديريا لهما، وتقدمهما لسوق المقتنيات للمرة الأولى".

Salvador Dali/Fundacio Gala-Salvador Dali, DACS 2011

إقرأ المزيد

وتبرز اللوحتان نفس الأسلوب السريالي الرمزي الذي اشتهر به سلفادور دالي، وتسمى اللوحة الأولى "غراديفا" (رسمها دالي عام 1931)، وتتضمن صورة لإحدى الشخصيات الأسطورية من رواية الكاتب الألماني فيلهلم ينسين (1837-1911) التي تحمل نفس العنوان (نشرت عام 1903)، وتحكي قصة عالم آثار تستحوذ عليه شخصية نسائية موجودة في منحوتة رومانية، وهي الشخصية التي استخدمها العالم النفسي زيغموند فرويد (1856-1939) في دراسته المثالية عن الجمال وفكرة الحب. (كان دالي يدلل زوجته غالا ويناديها غراديفا).

Salvador Dali/Fundacio Gala-Salvador Dali, DACS 2011

إقرأ المزيد

أما اللوحة الثانية "بيت الهوس بالحب" فرسمها دالي، عام 1932، وهي عمل غريب، يتضمن هلوسة ويجسد آلة تشيلو وحصانا وسيارة تخرج من حجر، بينما يبدو في الخلفية رجل وامرأة يمثّلون دالي وزوجته.

وعُرضت لوحة "غراديفا" مرة واحدة في معرض بمدينة لوزان بسويسرا، في الثمانينيات من القرن الماضي، بينما لم تعرض لوحة "بيت الهوس بالحب" أبدا منذ الثلاثينيات.

المصدر: ذي غارديان

محمد صالح