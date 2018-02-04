بيروت تعرض تماثيل أثرية بعد استراجعها

عرضت في العاصمة اللبنانية بيروت 3 تماثيل أثرية فينيقية تم استعادتها الشهر الماضي، والتي اختفت لعقود بعد أن سرقت خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

ونهبت التماثيل الرخامية بين مئات القطع الأثرية من مخزن عام1981 ولم يظهر بعضها إلا مؤخرا في السوق السوداء العالمية للآثار وفي بعض أبرز المتاحف العالمية، بفضل حرب دولية على تهريب الآثار نشطت منذ نهب مواقع أثرية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة.

وكانت التماثيل الثلاثة قد رصدها متحف "متروبوليتان" في نيويورك عندما تمت إعارتها له من جامع تحف. وتعرف أحد أمناء المتحف على التماثيل عبر استخدام موقع مختص في تسجيل القطع الأثرية المسروقة.

وعثر على كل التماثيل خلال ستينات القرن الماضي وسبعيناته في معبد أشمون الفينيقي في صيدا بجنوب لبنان، والتي يعود تاريخها إلى فترة بين القرنين الرابع والسادس قبل الميلاد.

ونشطت مؤخرا الجهود الدولية لمحاربة تهريب الآثار خاصة بعد نهب مواقع أثرية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز

علي جعفر