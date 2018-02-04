الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا خطط لاختطاف المغنية لانا ديل راي

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت في فلوريدا رجلا خطط لاختطاف المغنية المعروفة، لانا ديل راي.

وذكرت أنه تم احتجاز الرجل البالغ من العمر 43 عاما بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية، وكان بحوزته سكين وتذاكر لحفلة المغنية.

وقالت الشرطة إن تهمة التحرش والمضايقة والتهديد بالاختطاف وجهت للرجل واسمه مايكل هانت.

وأشارت شرطة فلوريدا إلى أنه "قام بنشر بوستات "غامضة تحمل طابع التهديد" في مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت.

المصدر: غازيتا رو

ادوارد سافين