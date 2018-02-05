لأول مرة.. امرأة قائد أوركسترا أساسي في فيينا

حصلت قائدة الأوركسترا الأمريكية مارين ألسوب، على منصب القائد الأساسي لأوركسترا راديو فيينا السمفونية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب المرموق.

وقالت ألسوب، وهي واحدة من أبرز قادة الأوركسترا في العالم، إنها تشرفت بتولي المنصب في فيينا (التي ظل الأوركسترا الفيلهارموني الأساسي بها يرفض التحاق النساء به كعازفات حتى 1997!) ، وأضافت قائلة: "فخورة جدا بأن أكون أول امرأة تحصل على هذا المنصب، لكنني صدمت بأننا في هذا العام، وفي هذا القرن وما نزال نحتفي بما يسمى (أول امرأة)"، وأشارت إلى أنها تأمل بأن يأتي وقت قريب لا تحمل فيه الأخبار عبارة "أول امرأة".

إقرأ المزيد

وأكدت ألسوب على أنها ترى في تعيينها قائدا أساسيا لأوركسترا راديو فيينا السمفونية "فرصة لمحاولة دفع هذه القضية إلى الأمام"، كما أنها تأمل بأن يكون منصبها دافعا لخلق المزيد من الفرص لأكبر عدد ممكن من النساء في مثل هذه الأدوار، فضلا عن إمكانية تغيير مشهد الموسيقى الكلاسيكية للأجيال القادمة.

والجدير بالذكر أن ألسوب كانت أيضا أول امرأة منذ 118 عاما تشرف على سيمفونية "الليلة الأخيرة" لحفلات الموسيقى الكلاسيكية، وترغب في أن تكون خطوة تنصيبها بمثابة تقدم طبيعي نحو مزيد من الاندماج في الموسيقى الكلاسيكية.

وولدت ألسوب في نيويورك، وكانت ترغب في أن تصبح قائدة أوركسترا منذ سن التاسعة، ودرست تحت إشراف المؤلف الموسيقي وعازف البيانو وقائد الأوركسترا الأمريكي الشهير ليونارد برنشتاين.

وتعرف ألسوب، البالغة من العمر 61 عاما، بأسلوبها الرائع والرصين، وتشغل إلى جانب عملها في فيينا مناصب القائد الأساسي لأوركسترا "ساو باولو" وأوركسترا بالتيمور السيمفوني. وفي عام 2007، أصبحت أول امرأة تقود أوركسترا أمريكية كبرى.

المصدر: ذي غارديان

فادية سنداسني