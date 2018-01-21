"ميلوديا" الروسية تفوز بجائزة عالمية

حصلت شركة "ميلوديا" الروسية للصوتيات على جائزة "ICMA" لأفضل التسجيلات الموسيقية العالمية الكلاسيكية.

وفازت "ميلوديا" بجائزة " ICMA " لـ"الإنجازات البارزة" العالمية عن مشروعها التسجيلي الذي حمل عنوان "مقتطفات من الموسيقى الكلاسيكية الروسية" التي ترشح لها أكثر من 357 تسجيل صوت وفيديو.

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كما منحت " ICMA " جائزتها هذا العام للتسجيلات الموسيقية للباريتون البلجيكي خوسيه فان دام، ولتسجيلات مانفريد هونيكا قائد أوركسترا بيتسبرغ السمفونية وللتسجيلات الموسيقية لأوركسترا الإذاعة البولونية "ألفا".

وكانت شركة "ميلوديا" للتسجيلات الصوتية قد حصلت مرتين على هذه الجائزة العالمية المرموقة في مجال التسجيلات الصوتية: الأولى عام 2011 عن إصدارها الموسيقي للموسوعة الكاملة لسيمفونيات الملحن الفنلندي جان سيبيليوس (1965-1957)، والثانية عام 2013 عن إصدارها الفريد لموسيقى "الباليه الروسي".

يذكر أن شركة "ميلوديا" تأسست عام 1964 كشركة حكومية روسية (سوفيتية) تسجل وتنتج وتوزع التسجيلات الصوتية المختلفة، وما تزال تمارس نشاطها في تسجيل صوت والفيديو وتوزيع الأقراص المضغوطة.

المصدر: تاس

خالد ظليطو