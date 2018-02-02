جيم كيري بريء من قتل صديقته

برّأت محكمة في الولايات المتحدة نجم هوليوود جيم كيري من تهمة قتل صاحبته كاثريونا وايت منذ 3 سنوات.

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وأثبت محامي دفاع كيري براءته بعد أن قدم أوراقا تؤكد تزوير صديقته المتوفاة لنتائج الفحوصات الطبية الخاصة بأمراضها لغرض ابتزاز النجم الشهير.

وكان طليق الراحلة مارك بورتون ووالدتها بريدجيد سويتمان، قد رفعا دعوى قضائية ضد جيم كيري (56 عاما)، اتهماه فيها بتوريط كاثيرونا بتعاطي المخدرات، وبنقله أمراضا جنسية لها ما أدى بها إلى الانتحار.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو