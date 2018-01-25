بعد 50 عاما.. إلتون جون يوقف جولاته الفنية

قرر نجم البوب البريطاني إلتون جون إيقاف جولاته الغنائية بعد انتهائه من جولة عالمية سيختم بها مسيرته الفنية التي استمرت 50 عاما.

ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" الخبر عن مصادر مقربة من النجم، وأضافت أنه سيعلن قراره النهائي بهذا الشأن في القريب العاجل وسيوضح أسباب قراره الصادم لعشاق فنه.

إقرأ المزيد

كما أشارت المصادر إلى أن السبب يعود لانخفاض مبيعات تذاكر حفلات إلتون جون (70 عاما)، وتدهور حالته الصحية بعد مكوثه العام الماضي في العناية المشددة، أثناء جولته الغنائية في أمريكا الشمالية.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو