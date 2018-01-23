 
مباشر

احتجاجات واسعة في الهند بسبب فيلم "بادمافات"

الثقافة والفن

احتجاجات واسعة في الهند بسبب فيلم
youtube.com-Viacom18 Motion Pictures
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/js24

اجتاحت الاحتجاجات مقاطعة كغرات في شمال غرب الهند، على أبواب العرض الأول لفيلم "بادمافات" المقرر في 25 يناير الجاري.

وقام المحتجون بحرق 5 حافلات نقل عامة على الأقل، كما حاصروا عدة طرق سريعة وعطّلوا حركتها. وأوقفت السلطات المحلية النقل بالحافلات في عدة مناطق من المقاطعة.

إقرأ المزيد
ممثلة ومخرج "بوليوود" يتعرضان لتهديد بالقتل

وكانت الرقابة الهندية قد تدخلت لإجازة عرض الفيلم في جميع دور السينما الهندية والعالمية، بعد إجراء 26 تعديلا، شملت تغيير الاسم من "بادمافاتي" إلى "بادمافات"، وإضافة عبارة (الفيلم لا يضمن دقة في سرد الأحداث التاريخية) في بداية عرضه.

ويروي فيلم "بادمافات" قصة حاكم مسلم وملكة هندوسية عاشا في القرن الرابع عشر. وأثار الفيلم احتجاجات في أنحاء البلاد وتأجل عرضه الذي كان مقررا، في ديسمبر 2017، إذ لجأ منتجوه إلى المحكمة العليا للطعن في قرار منعه في عدة ولايات هندية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة