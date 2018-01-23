احتجاجات واسعة في الهند بسبب فيلم "بادمافات"

اجتاحت الاحتجاجات مقاطعة كغرات في شمال غرب الهند، على أبواب العرض الأول لفيلم "بادمافات" المقرر في 25 يناير الجاري.

وقام المحتجون بحرق 5 حافلات نقل عامة على الأقل، كما حاصروا عدة طرق سريعة وعطّلوا حركتها. وأوقفت السلطات المحلية النقل بالحافلات في عدة مناطق من المقاطعة.

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وكانت الرقابة الهندية قد تدخلت لإجازة عرض الفيلم في جميع دور السينما الهندية والعالمية، بعد إجراء 26 تعديلا، شملت تغيير الاسم من "بادمافاتي" إلى "بادمافات"، وإضافة عبارة (الفيلم لا يضمن دقة في سرد الأحداث التاريخية) في بداية عرضه.

ويروي فيلم "بادمافات" قصة حاكم مسلم وملكة هندوسية عاشا في القرن الرابع عشر. وأثار الفيلم احتجاجات في أنحاء البلاد وتأجل عرضه الذي كان مقررا، في ديسمبر 2017، إذ لجأ منتجوه إلى المحكمة العليا للطعن في قرار منعه في عدة ولايات هندية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو