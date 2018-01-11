مسرحيات غنائية لوزارة الدفاع الروسية

دعا وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو المتأهلين للدور النهائي في مسابقة الغناء "نيو ستار" لإنتاج مسرحيات موسيقية غنائية لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وصرّحت المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي روسيانا ماركوفسكايا لوكالة الأنباء الروسية تاس، يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، بأن سيرغي شويغو أعلن أن العمل على هذه المسرحية الغنائية سيبدأ في عام 2018.

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وقالت ماركوفسكايا إن شويغو دعا المرشحين المتأهلين للدور النهائي في المسابقة الغنائية الفنية "نيو ستار" للمشاركة في إنتاج مسرحيات غنائية ستقدم على خشبة المسرح المركزي الأكاديمي للجيش الروسي.

وقال وزير الدفاع الروسي في حفل تتويج الفائزين في مسابقة الغناء الروسية "نيو ستار": "سننتج مسرحيتين غنائيتين كبيرتين على خشبة مسرحنا الرئيسة، وأدعو الفنانين الموهوبين الجدد إلى مشاركة مخرجينا ومؤلفينا الموسيقيين المشهورين في صياغتها وتقديمها".

وأقيم حفل مراسم تتويج الفنانين الفائزين في هذه المسابقة في صالة المركز الوطني لإدارة الدفاع في الاتحاد الروسي، حيث اختارت لجنة التحكيم برئاسة الملحن مكسيم دونايفسكي فرقة "كي توا" الغنائية النسائية للفوز بهذه المسابقة، واختار المشاهدون فرقة "COFFEETIMEBAND"، وفاز بالجائزة الكبرى لهذه المسابقة المغني تيمور تومايف.

المصدر: تاس

خالد ظليطو