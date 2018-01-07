نيللي كريم "تختفي" في ثلوج موسكو

نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورة لها من العاصمة الروسية موسكو وهي ترتدي ملابس شتوية ثقيلة بصحبة فريق عمل مسلسلها الجديد "اختفاء".

وعلقت الفنانة على صورتها "أول يوم تصوير.. الجو بارد جدا مع أن درجة الحرارة 2 درجة مئوية ".

وتدور أحداث المسلسل حول دكتورة جامعية في روسيا تبحث عن زوجها الذي اختفى فجأة.

ويشارك الفنانة المصرية بطولة المسلسل الفنانون هشام سليم ومحمد ممدوح وبسمة، والمسلسل من تأليف أيمن مدحت وإنتاج جمال العدل وإخراج أحمد مدحت، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم كان مسلسل بعنوان "لأعلى سعر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد فهمي وزينة ونبيل الحلفاوي وتأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

ونيللي فنانة مصرية من مواليد 1974 لأب مصري وأم روسية، كانت متزوجة في تسعينات القرن الماضي من والد أبنائها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت الزوجان انفصالهما.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي