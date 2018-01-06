هرم المسرح المغربي يستغيث بسيّده الملك

أطلقت عائلة الفنان المغربي أحمد الصعيري استغاثة ملهوف بعثت بها عبر الإنترنيت إلى العاهل المغربي محمد السادس راجية تلبية ندائها ونجدة هرم المسرح المغربي الذي آل للسقوط.

ألمّت بالفنان المسرحي أحمد الصعري مدير مكتب النقابة الوطنية لمحترفي المسرح في الدار البيضاء وعكة صحية فقد على إثرها النطق، وأصيب بشلل نصفي أدخله إلى المستشفى العسكري في الرباط.

وبعد بضعة أيام من العلاج، سجل الأطباء القائمون على إشفائه تحسنا ملحوظا، وسمحوا لعائلته بنقله إلى منزله، إلا أن حالته ساءت من جديد، واضطرت العائلة لإعادة إدخاله المستشفى فيما لم يتحسن منذ سبتمبر الماضي، ولم يبق أمام عائلته سوى الاستغاثة بالعاهل المغربي.

الفنان أحمد الصعري، من رعيل المسرحيين المغاربة الأول، إذ بدأ عمله الفني قبل أن يتم الـ16 ربيعا من عمره في قوام فرقة التمثيل المغربي التي ضمت الفنانين الطيب الصديقي، وأحمد الطيب لعلج، ومحمد عفيفي، وعبد الصمد الكنفاوي ومحمد الحبشي وغيرهم من رواد المسرح المغربي.

كما التحق بفرقة المعمورة، وبعدها بفرقة الطيب الصديقي، حتى عيّن سنة 1965 أستاذا في المعهد البلدي للموسيقى والمسرح والرقص في الدار البيضاء.

تتلمذت على يد الصعيري شخصيات فنية ومسرحية لمع نجمها كالفنان الكوميدي الحسين بنياز، والثنائي عزيز سعد الله وخديجة أسد، والمسرحي ميلود الحبشي.

المصدر: RT ومصادر عربية

صفوان أبو حلا