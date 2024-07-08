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    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 23:33 GMT

    فنان مصري شهير ينضم إلى "تيك توك" ويكشف السبب (فيديو)

    أعلن الفنان المصري القدير حسين فهمي انضمامه لموقع الفيديوهات "تيك توك" لأول مرة، بعد تجنبه لسنوات، وذلك منعا لاستمرار انتحال شخصيته ودحض الإشاعات المتعلقة به.

    فنان مصري شهير ينضم إلى
    AFP

    وفي أول مقطع فيديو شاركه على "تيك توك"، قال حسين فهمي: "بسجل الفيديو عشان أقولكم حاجتين مهمين أوي..أولا أنا كنت ببتعد عن السوشيال ميديا وكنت بعتبره عالم افتراضي وبعيد عننا ومش واقعي، لكن في الفترة الأخيرة اكتشفت ناس كتير بتقول كلام باسمي وبتقول معلومات غلط.. وفي ناس بتستفيد من اسمي وعملت غروبات (مجموعات) ولقيت أصدقاء بتقول بعتنالك وانت قلت ومقولتش وأنا مقولتش حاجة..والحكاية زادت في الآخر".

    وأردف: "قررت إن أنا يبقى ليا موقع وأدخل في السوشيال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات وأتقبل مصيري وأستحمل مدام أنا قعدت فترة طويلة بعيد، فيستحسن أن أنا أقرب..وأتحمل كل النتايج".

    @hussehsjet3 #حسين_فهمي #foryou #tiktok ♬ الصوت الأصلي - حسين فهمي

    المصدر: RT

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