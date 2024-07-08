إقرأ المزيد مصر.. شاهد يروي سبب صفع محمد رمضان أحد الشباب

وقال كريم شلبي في تصريح لموقع "القاهرة 24": الواقعة تمت الساعة 1 صباحا في قرية مراسي، الموضوع بدأ بأني كنت حابب أهزر وبقوله يا محمد حمضان لاقيته خد الكاب بتاعي وقالي اسمك إيه؟ روحت أطلع الموبايل وأصور معاه فيديو من باب الهزار وأنا بقول محمد حمضان، وتفاجأت أنه عايز يمسك الموبايل اللي كان في ضهري، وضربني بالقلم قمت ضربه في نفس اللحظة.

وواصل كريم شلبي: مخفتش أضرب محمد رمضان بالقلم عشان كنت لازم آخد حقي، وحصل مشاجرة بعدها والناس بعدتنا عن بعض وبعدين روحت مكتب الأمن وهما اللي سلموني الموبايل بعد ما كنت صورت فيديو بالواقعة، وأنا مش عايز تعويض، والمشكلة اتحلت.

على جانب آخر، تجاهل محمد رمضان مؤخرًا، أزمة تبادل الصفع بينه وبين شاب من معجبيه وانفعاله عليه، بالساحل الشمالي، حيث نشر رمضان، مقطع فيديو وهو وسط جمهوره في الساحل الشمالي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ويعتبر هذا أول رد فعل منه على خناقته مع المعجب.

المصدر: القاهرة 24