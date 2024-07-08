إقرأ المزيد الفنان محمد رمضان يصفع شابا على وجهه (فيديو)

وقال شاهد عيان على واقعة صفع محمد رمضان، في تصريحات لموقع "القاهرة 24": الواقعة حصلت إمبارح في مراسي الساعة 1 بالليل، والشاب غلط في الفنان محمد رمضان وتطاول عليه باللفظ.

وتابع الشاهد العيان: الشاب غلط في محمد رمضان لفظيًا، والفنان خد الكلام بهزار ونده على الشاب وقاله أنت بتقول إيه وقلعه الكاب من على رأسه، وكل دا على سبيل الهزار، لحد ما الشاب كرر الشتيمة تاني، ومحمد رمضان بعد ما كان واخد الموضوع بهزار تطاول على الولد بالضرب وحصل بينهما مشادة.

وأضاف: اللي حصل من محمد رمضان إنه ضرب الولد، والتاني رد له القلم، أنا كنت مركز في إن محمد رمضان قدامي والناس كانت بتتصور معاه، والشاب جه من جنبه وقاله محمد حمضان وكررها أكثر من مرة، ومحمد رمضان سأله اسمك إيه يالا والشاب رد عليه باستظراف، ثم حدثت مشادة كلامية وتطاول بالضرب بينهم، ومحمد رمضان طلب منه يطلع موبايله بس محدش عارف السبب إيه.

ويعكف الفنان المصري في الوقت الحالي على الانتهاء من تصوير فيلم بعنوان "أسد أسود" مع المخرج محمد دياب ويشارك فيه الفنان خالد الصاوي بينما كانت آخر أعماله فيلم "على الزيرو" الذي عرض العام الماضي.

المصدر: القاهرة 24