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    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 05:24 GMT

    الفنان محمد رمضان يصفع شابا على وجهه (فيديو)

    تدوال نشطاء مواقع التواصل فيديو لمشاجرة بين الفنان المصري محمد رمضان ومعجب وجه فيها الأول صفعة للأخير بسبب "هاتف محمول".

    الفنان محمد رمضان يصفع شابا على وجهه (فيديو)
    Legion-Media

    ويظهر الفيديو وجود تجمع من المعجبين حول محمد رمضان الذي دخل في اشتباك مع المعجب وقال له "طلع الموبايل" ثم وجه صفعة له.

    ويعكف الفنان المصري في الوقت الحالي على الانتهاء من تصوير فيلم بعنوان "أسد أسود" مع المخرج محمد دياب ويشارك فيه الفنان خالد الصاوي بينما كانت آخر أعماله فيلم "على الزيرو" الذي عرض العام الماضي. 

    وفي واقعة مماثلة، كان الفنان المصري عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا في وقت سابق عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان، وكان رد المعجب أن رفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب لـ"رد كرامته" وفق قوله.

    المصدر: RT

     

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