وأعادت وزيرة الثقافة إلى الأذهان أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أعلنا عامي 2024 – 2025 عامي الثقافة الروسية - الصينية.

وقالت:" إننا نفتخر بأن فيلمنا الفضائي الدرامي " التحدي" من إخراج كليم شيبينكو بدأ عرضه في دور السينما الصينية في 15 مارس الماضي. ويتم الآن إعداد مشروع سينمائي جديد، وهو فيلم "الحرير الأحمر". ونبحث مع زملائنا الصينيين إمكانية تحقيقه".

وتدور أحداث الفيلم في عام 1927 حيث يتم نقل الوثائق السرية التي ستحدد مستقبل الاتحاد السوفييتي والصين في قطار يسير عبر الأراضي الروسية. وتحت ستار الركاب العاديين، هناك ضباط المخابرات الأجنبية، وهم على استعداد لعمل كل شيء للحصول على هذه المعلومات. ويتعين على جندي شاب من الجيش الأحمر وعميل قيصري سابق أن يتعاونا للكشف عن العدو المشترك.

وتتضمن بطولة الفيلم ممثلين روس وصينين، بمن فيهم ميلوش بيكوفيتش، وغليب كاليوزني، وإيلينا بودكامينسكايا، وغوشا كوتسينكو، وتشنغ هانيي، وهوانغ هاونان وآخرين. وتولى تحقيق المشروع السينمائي المخرج الروسي أندريه فولغين.

المصدر: نوفوستي