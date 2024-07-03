مباشر

الطلبات الأخيرة

    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 11:41 GMT

    "الحرير الأحمر".. فيلم روسي صيني مشترك

    أفادت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا بأن تنفيذ المشروع الفني الروسي الصيني المشترك، وهو تصوير فيلم "الحرير الأحمر"، جار على قدم وساق.

    elenaruvel.com

    وأعادت وزيرة الثقافة إلى الأذهان أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أعلنا عامي 2024 – 2025 عامي الثقافة الروسية - الصينية.

    وقالت:" إننا نفتخر بأن فيلمنا الفضائي الدرامي " التحدي" من إخراج كليم شيبينكو بدأ عرضه في دور السينما الصينية في 15 مارس الماضي. ويتم الآن إعداد مشروع سينمائي جديد، وهو فيلم "الحرير الأحمر". ونبحث مع زملائنا الصينيين إمكانية تحقيقه".

    وتدور أحداث الفيلم في عام 1927 حيث يتم نقل الوثائق السرية التي ستحدد مستقبل الاتحاد السوفييتي والصين في قطار يسير عبر الأراضي الروسية. وتحت ستار الركاب العاديين، هناك  ضباط المخابرات الأجنبية، وهم على استعداد لعمل كل شيء للحصول على هذه المعلومات. ويتعين على جندي شاب من الجيش الأحمر وعميل قيصري سابق أن يتعاونا للكشف عن العدو المشترك.

    وتتضمن بطولة الفيلم ممثلين روس وصينين، بمن فيهم ميلوش بيكوفيتش، وغليب كاليوزني، وإيلينا بودكامينسكايا، وغوشا كوتسينكو، وتشنغ هانيي، وهوانغ هاونان وآخرين. وتولى تحقيق المشروع السينمائي المخرج الروسي أندريه فولغين.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم

    "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    من المسافة صفر.. "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تصفية جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث مشاهد من عمليات استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح (فيديو)