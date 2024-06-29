بعد اعتذاره.. الفنان المصري محمد رمضان يعلن إحياء حفل ختام مهرجان موازين في المغرب (فيديو)

أعلن الفنان المصري محمد رمضان أن حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب قائم وسيقوم بإحيائه بعد أن أفاد في مقطع فيديو بإلغائه إثر وفاة الأميرة للا لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس.

ونشر رمضان فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" قال فيه: "جمهوري المغربي الغالي، بعد فيديو اعتذاري لإدارة مهرجان موازين عن عدم إقامة حفل الختام، الإدارة بلغتني أن هناك أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه".

وأضاف: "وتنفيذا لتلك الأوامر فإن الحفل قائم وفي انتظاركم في ساعة النهضة الليلة".

وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو وهو يعتذر لإدارة مهرجان موازين لعدم استطاعته إحياء حفل الليلة حدادا على رحيل والدة الملك محمد السادس.

وقال في الفيديو: "خالص التعازي لجلالة الملك محمد السادس وعائلته الكريمة وخالص التعازي للشعب المغربي الغالي في وفاة جلالة الملكة لطيفة ربنا يرحمها يسكنها فسيح جناته وينور قبرها".

وأضاف "بعتذر لإدارة مهرجان موازين وأعتذر أيضا لجمهوري عن عدم استطاعتي إقامة حفلة اليوم نظرا لحالة الحداد.. أسألكم الفاتحة وأسألكم الدعاء لجلالة الملكة ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

هذا، وكشفت مصادر مطلعة لموقع "هسبريس" المغربي أنه لا يوجد أي إلغاء للتظاهرات الفنية أو الرياضية في المملكة وذلك بعد الأخبار غير الرسمية التي راجت بشأن إلغاء مهرجان "موازين" بالرباط، ومهرجان "كناوة" بالصويرة إثر وفاة الأميرة للا لطيفة حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس.

وقالت المصادر لـ"هسبريس" إن بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي لم يشر إلى أي إعلان للحداد الوطني وبالتالي ستتواصل جميع الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية كما كان مبرمجا لها.

جدير بالذكر أن القصر الملكي المغربي أعلن يوم السبت 29 يونيو 2024 وفاة الأميرة للا لطيفة حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس.

المصدر: RT + وسائل إعلام