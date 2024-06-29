"أيام الثقافة الإماراتية".. ريابكوف لـRT: نتلمس الثقافة العريقة لهذا البلد وتقاليد شعبه (فيديو)

أكد نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف أن "أيام الثقافة الإماراتية" فرصة لتلمس الثقافة العريقة والمدهشة لهذا البلد وتقاليد شعبه رغم الحياة المعاصرة الواضحة التي يتميز بها مجتمعه.

وانطلقت يوم أمس في وسط العاصمة الروسية موسكو "أيام الثقافة الإماراتية" وتمثلت في تقديم عروض ثقافية وتراثية تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده.

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وتحتضن فعاليات "أيام الثقافة الإماراتية" ساحة مانيجنايا وتستمر حتى 2 يوليو المقبل، في إطار "مشروع الصيف" في موسكو.

وخلال زيارته لحضور فعاليات "أيام الثقافة الإماراتية"، قال ريابكوف في تصريح لقناة RT: "نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع حكومة مدينة موسكو وبدعم من الخارجية الروسية، فعالية غاية في الأهمية ومتعددة المهام ومتنوعة وتشمل البخور الإماراتية والأشياء العريقة كالحرف اليدوية للمرأة الإماراتية".

وأشار ريابكوف إلى أنه في هذا الاحتفال الإماراتي "نستطيع تلمس الثقافة العريقة والمدهشة لهذا البلد وتقاليد شعبه والذي على الرغم من المعاصرة الواضحة التي يتميز بها مجتمعه إلا أنه يحافظ ويتجسد في القطع الفنية الرائعة المصنوعة بواسطة مهرة الصناعة اليدوية ابتداء بالثياب التقليدية وحتى البخور".

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ضرورة تنظيم "أيام روسيا" في الإمارات

وأضاف: "هنا يمكن تذوق المطبخ الإماراتي ومشاهدة العروض الفنية، وقد تحدثنا مع سعادة السفير الإماراتي محمد أحمد الجابر عن ضرورة تنظيم أيام روسيا في الإمارات ولدينا ما نعرضه عن حضارتنا وثقافتنا المتعددة والخاصة التي تتجسد ليس فقط على المستوى الحكومي وإنما أيضا في روح أي مواطن روسي وهي جزء لا يتجزأ منا وسنعكس كل هذا في أبهى الصور".

واختتم ريابكوف: "يجب علينا تحويل مثل هذه الفعاليات إلى مثابة التقليد الثابت".

المصدر: RT