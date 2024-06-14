البيت الروسي في فلسطين يقيم فعاليات "يوم روسيا" (صور + فيديو)

احتفل المركز الثقافي الروسي في مدينة بيت لحم اليوم الجمعة بمناسبة "اليوم الروسي" من خلال مجموعة من الفعاليات الغنائية والتمثيلية المتنوعة المنبثقة من صلب الثقافة الروسية العريقة.



‎ حيث أقيمت فعالية شاملة مخصصة للاحتفال بهذا اليوم شهدت مشاركة فلسطينية واسعة من مختلف المحافظات الفلسطينية شملت أبناء الجالية الروسية والفلسطينيين المهتمين بالثقافة الروسية.

واحتضن الحفل زوارا من محافظات بيت لحم ورام الله ونابلس والظاهرية والخليل ومدرسه فيفانيا في العيزريه.

وقبل بدء الحدث، تمت دعوة الضيوف للمشاركة في حملة "الألوان الثلاثة": وضع شريط بألوان العلم الروسي، عقب ذلك تم افتتاح ثلاثه معارض للصور الفوتوغرافية في بهو البيت الروسي وهي "زوجات الأبطال" و"أم وأطفال بالزي الوطني" والمعرض المقدم من جمعية الحياة البرية الفلسطينية.

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كما زار الحضور معرضا مخصصا للمنتجات اليدوية المصنوعة بأيادي النساء الروسيات والفلسطينيات.

وبدأ الجزء الاحتفالي بالكلمات الافتتاحية لممثل روسيا في فلسطين غوتشا ليفانوفتش بواتشيدزه ورئيس المجلس التنسيقي لجمعية المواطنين الروس في فلسطين أولغا خضيرات، الذين هنأوا الحاضرين بالعيد وشكروا كل من يساهم في تعزيز الثقافة الروسية ونشر اللغة الروسية في فلسطين.

وانطلقت من المسرح ألحان وأغان وقصائد من صلب الثقافة الروسية حيث تم تقديم مسرحيات كوميديه عن الأحداث التاريخية في روسيا، بالإضافة إلى عرض مسرحي مستوحى من قصة الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين "عاصفة ثلجية".

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المصدر: RT