جامعة بليخانوف في دبي تفتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية (صور + فيديو)

شهدت جامعة بليخانوف الحكومية الروسية للاقتصاد في دبي اليوم السبت فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامجها الأكاديمية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

RT

وشهد اليوم الأول لفتح باب التسجيل حضورا لافتا من قبل الطلبة وأولياء الأمور حيث قدم أساتذة ومختصون في الجامعة شرحا تفصيليا للبرامج المعتمدة مثل برامج بكالوريوس العلوم في المالية وبكالوريوس العلوم في التسويق وكذلك برامج ماجستير العلوم في تمويل الشركات وماجستير العلوم في الأعمال الرقمية.

وهذا وتتميز برامج جامعة بليخانوف الروسية في دبي بكونها مدرجة ضمن الجامعات الثلاث الأولى عالميا، علما أن هذه البرامج هي الأولى من نوعها في الإمارات وتقدمها واحدة من أعرق وأفضل الجامعات على مستوى العالم.

وفي تفاصيل اليوم الأول قالت أميرة الخطيب وهي خريجة الجامعة الأمريكية في الإمارات إنها قدمت إلى جامعة بليخانوف للتعرف على التخصصات والمجالات التي تطرحها الجامعة ضمن برامجها التخصصية، وهي كخريجة لكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية وجدت العديد من التخصصات المثيرة للاهتمام، معربة عن أملها في أن تتم إضافة تخصصات متعلقة بالإعلام لإكمال دراستها والحصول على شهادة الماجستير من الجامعة.

ومن جانبه قال أحد منظمي الافتتاح إن الجامعة سعيدة بتنظيم يوم الافتتاح الأول، لافتا إلى المشاركة الطلابية الواسعة بهذا اليوم والتي شملت مئات الافراد من مختلف الجنسيات والتخصصات والمهتمين بالبرامج الفريدة التي تطرحها الجامعة لإكمال مسيرتهم التعليمية في جامعة عريقة "كجامعة بليخانوف الوطنية للاقتصاد".

ويأتي افتتاح هذه الجامعة الروسية الحكومية تتويجا لاهتمام ورعاية من قبل كلا البلدين الإمارات وروسيا الاتحادية.

المصدر: RT