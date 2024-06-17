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فنان مصري كبير يحذر من "مؤامرة تستهدف الثقافة المصرية"

الثقافة والفن

فنان مصري كبير يحذر من
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قال الفنان المصري الكبير أحمد ماهر، إن "كل القوى تتصارع على إفراغ الشخصية المصرية من محتواها"، موضحا أن "هناك مؤامرة على الثقافة المصرية".

وكشف الفنان المصري الكبير أحمد ماهر، عن ندرة ظهوره الفني خلال الفترة الأخيرة، بعيدا عن مشاركته في مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقال الفنان أحمد ماهر: "الإشكالية أنه بعد أكل حلوى المارون جلاسيه والتفاح من الصعب أن أميل على الـ"مش"، الكتابة اليوم متدنية وهناك أعمال تتدنى إلى حد السذاجة، ونرى فنانين لم يتربوا فنيا قدموا من السقاطة التي تسمى بمسرح مصر".

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وأكد أحمد ماهر خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "كل القوى تتصارع على إفراغ الشخصية المصرية من محتواها بدليل أن الأغنية ذبحت والفيلم ضُيع، والقلعة الباقية هي المسرح والفنون الشعبية والبالية والسيرك وفيما عدا ذلك لا يوجد ثقافة".

كما أضاف الفنان المصري: "المؤامرة قائمة، وترجم لي ما الذي يعنيه تكريم حمو بيكا ومن على شاكلته في السعودية ورموز الفن المصري الحقيقي تغيب، حتى يقال في النهاية أن هذا هو مستوى الفن المصري".

وأوضح: "نحن مستهدفون وهناك حقد علينا وغل من أننا أرض الحضارة والثقافة والنيل والأزهر، الإسلام نزل في السعودية، ومصر هي من قامت بنشره في العالم أجمع".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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