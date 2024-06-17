في عيد الأضحى.. شريف منير "يذبح بطيخة" ليذكر بألوان علم فلسطين

بمناسبة عيد الأضحى، حرص الفنان المصري شريف منير على دعم الفلسطينيين بطريقة غير مباشرة، فقد نشر فيديو استبدل فيه أضحية العيد بالبطيخ.

وقال منير في الفيديو: "انهارده جتلكوا بعد غياب وهنحتفل بالعيد وهندبح.. لكن هندبح بطيخة".

ثم قام بتقطيع البطيخة، مضيفا: "عموماً الألوان دي قريبة لقلوبنا كلنا الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، مش عايزين ننساهم وربنا يفك كربهم ويصبرهم"، في إشارة إلى ألوان علم فلسطين.

وكان رمز البطيخ انتشر بشكل واسع حول العالم مؤخرا، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فقد رفعت صور البطيخ خلال العديد من التظاهرات التي عمت العالم، تضامنا مع الفلسطينيين، ومن أجل الدعوة إلى وقف الحرب.

المصدر: RT