عروض لأفلام سوفيتية وروسية في بوينس آيرس

يشهد مركز الثقافة والتعاون (Centro Cultural de la Cooperacion) في الأسابيع القريبة المقبلة، في وسط بوينس آيرس، عرض مجموعة من الأفلام السوفيتية والروسية، من إنتاج استوديو "موسفيلم".

وذلك بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الاستوديو.

وافتتحت سلسلة الأفلام، الثلاثاء الماضي بفيلم "الصعود" (1977) السوفيتي. وفي الأسابيع القريبة ستعرض كذلك أفلام "نحن من الجاز" (1983)، "فلاديفوستوك" (2021)، "آنا كارينينا، سيرة فرونسكي" (2017).

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وقالت رئيسة إدارة الثقافة في المركز سوسانا تشيلا: أخذنا في الاعتبار عند اختيار الأفلام رغبتنا في عرض أفلام لا يعرفها الجمهور وتلك التي لم تترجم إلى الإسبانية. واخترنا كذلك أفلاما حديثة لم تعرض لدينا".

ومضت قائلة:" بالنسبة لنا هذه خبرة مفيدة وجيدة. ونتمنى أن تتكرر تلك التجربة مستقبلا. وسنقيم العام الجاري مهرجان الأدب السلافي الذي سيصاحبه عرض الأفلام القائمة على النصوص الأدبية. وبالطبع فإن الأدب الروسي سيسود في المهرجان".

وكما قالت أولغا موراتوفا رئيسة مكتب ممثلية وكالة التعاون الدولي الروسية "Rossotrudnichestvo" في الأرجنتين، فقد أقيمت أيضا عروض الأفلام بمناسبة الذكرى المئوية لـ"موسفيلم" في مدينتي مار ديل بلاتا وسان ميغيل دي توكومان. وأشارت موراتوفا قائلة: "في الأرجنتين، يحبون الثقافة الروسية حقا، وأعمال السينما الروسية على وجه الخصوص، ونحن سعداء جدا لأن العروض في جميع المراكز الثقافية، وفي جميع دور السينما، تحظى بإقبال كبير".

المصدر: تاس