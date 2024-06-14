"مصر القديمة.. فن الخلود".. معرض لقطع أثرية مصرية في سيبيريا

سيتم تقديم حوالي 90 قطعة أثرية مصرية قديمة من مجموعة متحف "بوشكين" الحكومي للفنون الجميلة، في معرض "مصر القديمة، فن الخلود" الذي سيقام في متحف "نوفوسيبيرسك" للفنون.

أعلنت ذلك مديرة متحف نوفوسيبيرسك إيكاترينا بولديريفا في مؤتمر صحفي عقد أمس بفرع وكالة "تاس" الروسية في غرب سيبيريا.

وقالت: لقد بدأنا في إعداد هذا المعرض منذ عام، وسيتم تقديم حوالي 90 معروضة تتضمن التابوت الخشبي الملون، والنقوش، والتماثيل الصغيرة، والحرف الفنية، والتمائم. وهو معرض يجمع بين المعروضات المصرية القديمة الأصيلة وتقنيات المولتيميديا التي تحاكي المظاهر المتجددة لسكان وادي النيل باستخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد، وبينهم مصرية يتراوح عمرها بين 20 و25 عاما ورجل مصري يتراوح عمره بين 30 و40 عاما، وستعطي تكنولوجيا "إحياء المومياوات" فكرة عما كان يبدو عليه سكان مصر في قديم الزمان.

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وقالت بولديريفا إن المعرض سيقام في الفترة من 5 يوليو إلى 8 سبتمبر. وسيستضيف المتحف جولات سياحية تسمى "الطريق إلى الخلود"، ومحاضرات عن مصر القديمة، ودروس بيانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاما. وبالإضافة إلى ذلك سيتم افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية للفنانة إيلينا تريتياكوفا في موضوع مصر القديمة.

وأوضحت إليزافيتا ليخاتشيفا مديرة متحف "بوشكين" الحكومي للفنون الجميلة أن أقدم المعروضات التي سيتم تقديمها في المعرض تم إنشاؤها منذ حوالي 3 آلاف عام. وأضافت: "سيكشف المعرض عن الأشياء التي وضعها المصريون في مقابرهم واستخدموها في صنع المومياوات، ومنها الأواني الكانوبية، وهي أوعية كان المصريون يضعون فيها الأحشاء بعد التحنيط".

وأشار نائب وزير الثقافة بمنطقة نوفوسيبيرسك، فلاديمير دييف إلى أن هذا المعرض قد يكون الأول للقطع المصرية القديمة في متاحف المنطقة.

المصدر: تاس