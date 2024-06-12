بعد واقعة عمرو دياب.. نجم مصري جديد ينفعل على معجب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر النجم المصري خالد النبوي وهو ينفعل على معجب حاول تصويره خلال تواجده في العرض الخاص لأحدث أعماله فيلم "أهل الكهف".

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وشهد العرض الخاص للفيلم المقتبس من مسرحية الأديب الراحل توفيق الحكيم، إقبالا جماهيريا كبيرا. وظهر النبوي في أكثر من مقطع فيديو وهو يبادل الجمهور الترحيب.

لكنه انفعل في أحد المقاطع على معجب حاول تصويره، بينما كان يسير بصحبة زوجته، حيث توجه إلى المعجب مسرعا، وقال له: "أنا ممكن استأذنك متصورنيش"، وأمسك بهاتف الشخص ليبعده عنه.

وتأتي الواقعة إثر الضجة التي أثارتها صفعة الفنان عمرو دياب لأحد الأشخاص الذي حاول التصوير معه خلال حفل زفاف خاص.

المصدر: RT