"فنان العرب" يظهر في عيد ميلاده.. "روتانا" تحتفل به وآمال ماهر تشاركه الغناء عبر الهاتف (فيديو)

أدى الفنان السعودي محمد عبده مقطعا من أغنية "الرسائل" صحبة المطربة المصرية آمال ماهر، في أحدث ظهور له بعد إعلان إصابته بالسرطان.

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وأجرت آمال ماهر اتصالا مرئيا مع محمد عبده بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الذي كان يحتفل بعيد ميلاد الفنان السعودي في منزله صحبة أبنائه، بعد عودته من رحلته العلاجية.

وشاركت آمال ماهر أثناء اتصالها للاطمئنان على صحة "فنان العرب"، في أداء إحدى أغنياته، ليرددا: في ليلة كنها الليلة عرفتك بسمتي وفجري. وأبدى محمد عبده إعجابه الشديد بأدائها، قائلا: "يا قمر أنت.. يا سلام".

وخلال اللقاء، قال سالم الهندي: "اليوم سعداء بلقاء الحبيب بوعبدالرحمن، والحمد لله على سلامتك، وأنا مبسوط جدا إنك رجعت لنا بالصحة والعافية، وصحتك زينة، والليلة عيد ميلادك، عقبال العمر كله".

يذكر أن "فنان العرب" كان قد أعلن عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضوعه للعلاج الكيماوي، قائلا: "كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، بأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

دويتو عفوي بين فنان العرب محمد عبده والنجمة آمال ماهر اثناء اتصالها للاطمئنان على صحة فنان العرب⁦@RotanaLive⁩ ⁦@RotanaFMKSA⁩ ⁦@RotanaMusic⁩ pic.twitter.com/agqmkA2JCU — سالم الهندي (@salhendi) June 10, 2024

بعد عودة فنان العرب سالمًا

لأرض الوطن 🇸🇦



الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى

أ. #سالم_الهندي يفاجئ عراب الطرب #محمد_عبده..

بالاحتفال بيوم ميلاده في منزله بجدة 😍

وبحضور أبنائه ومحبيه 🤍

@Mohammed_Abdu@salhendi#روتانا#روتانا_لايفpic.twitter.com/1Vu3T6Dnge — Rotana Live (@RotanaLive) June 10, 2024

المصدر: RT