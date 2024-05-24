"أنا طيب".. ظهور خاص لمحمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان (فيديو)

كشف الفنان السعودي الشهير محمد عبده، عن تطورات حالته الصحية بعد أسابيع من إعلان إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج.

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وطمأن محمد عبده، في مقطع فيديو نشره اليوم الجمعة الشاعر السعودي صالح الشادي، محبيه عن صحته قائلا:"الليلة سعداء جدا بأبو نواف وسهرته معانا، وأنا طيب بفضل الله".

وعلق الشاعر على الفيديو: "مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله.. ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات.. واحتفاء بمقدم حفيده السابع عبد المجيد من ابنته ريم. نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد".

يذكر أن فنان العرب كان قد أعلن عن إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي، قائلا:"كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، بأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

"أنا طيب بفضل الله تعالى "

مع الصديق الغالي الاستاذ #محمد_عبده في منزله ..ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات .. واحتفاء بمقدم حفيده السابع "عبدالمجيد " من ابنته ريم .

نسأل الله ان يتم عليه الصحة والعافية وان يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد . pic.twitter.com/czY5abLEJj — صالح الشادي (@salehalshadi) May 23, 2024

المصدر: RT