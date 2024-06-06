صدور المجلد الخامس والأخير من موسوعة "بوشكين" في روسيا

قال مصدر في دار الطباعة والنشر الروسية "نيستور-إستوريا" إن المجلد الخامس والأخير من موسوعة "بوشكين" قد صدر، وتم طرحه للبيع.

تُكرس الموسوعة المكونة من خمسة مجلدات لإبداع الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين، وتتضمن هذه المجلدات مقالات منظمة حسب الترتيب الأبجدي، وتحتوي على الخصائص التاريخية والأدبية التفصيلية لأعمال بوشكين الأدبية.

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وقد تزامن إصدار المجلد الأخير من الموسوعة، يوم 6 يونيو 2024 مع الذكرى الـ225 لميلاد الشاعر. ويحتوي المجلد الخامس على رسوم وصور توضيحية ملونة وباللونين الأبيض والأسود، ويمكن شراء الموسوعة الكاملة بسعر 1500 روبل، فيما تبدأ أسعار المجلدات السابقة من 250 روبلا.

وكان وزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف قد أعلن في وقت سابق أن إصدار الطبعة الأخيرة سيساعد على تطوير الدراسات العلمية عن بوشكين.

يذكر أن الاحتفال بالذكرى الـ225 لميلاد ألكسندر بوشكين يجري كل سنة في 6 يونيو، ويتزامن مع يوم اللغة الروسية.

الجدير بالذكر أن ألكسندر بوشكين الشاعر العظيم والأديب والكاتب المسرحي والمؤرخ والإعلامي ومؤسس اللغة الأدبية الروسية المعاصرة ولد في 6 يونيو عام 1799 في موسكو. ودرس في مدرسة "تسارسكوي سيلو" لأبناء النبلاء في بطرسبورغ من عام 1811 إلى عام 1817. وهناك أبدع أعماله الأدبية الأولى، وفي عام 1814 نشرت قصيدته الأولى "إلى صديقي الشاعر". وقد أبدى الشاعر الروسي غافرييل ديرزافين تقديرا عاليا لقصيدته "الذكريات في تسارسكوي سيلو" التي ألقاها بوشكين أثناء الامتحان. وتوفي الشاعر في 10 فبراير عام 1837 بعد مبارزة عن عمر يناهز 37 عاما.

المصدر: تاس