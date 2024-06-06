في الذكرى 225 لميلاده.. بوتين يزور متحفا ومدرسة درس فيها الشاعر ألكسندر بوشكين..(فيديو)

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجولة في متحف مدرسة "تسارسكوي سيلو" لأبناء النبلاء في ضواحي بطرسبورغ، حيث درس ألكسندر بوشكين أعوام 1811 -1817 في يوم إحياء الذكرى الـ225 لميلاده

أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار متحف "تسارسكوي سيلو" الحكومي في ضواحي بطرسبورغ، حيث وصل إلى المدينة بعد منتصف الليل يوم 6 يونيو الذي يصادف الذكرى الـ 225 لميلاد الشاعر والكاتب الروسي العظيم ألكسندر بوشكين.

وتفقد بوتين قاعات العرض في متحف مدرسة "تسارسكوي سيلو"، بما فيها غرفة المعاطف، وغرفة المرطبات، وغرفة الطعام، والمستشفى، والورشة الفنية، والفصول الدراسية.

كما قام بوتين بجولة في معرض "الشاعر والقيصر" في حديقة "يكاترينا" المكرس لعلاقة بوشكين مع الأباطرة والأمراء المعظمين، حيث تعرض الأمتعة الشخصية للشاعر ومنشوراته وصوره الشخصية ووثائق أرشيفية، ومواد تذكارية لأفراد العائلة الإمبراطورية. ورافق بوتين في الزيارة مديرة المتحف أولغا تاراتينوفا ومدير متحف "بوشكين" لعموم روسيا سيرغي نيكراسوف.

rodina-history.ru

وقالت وكالة " تاس" إن مساعد بوتين فلاديمير ميدنسكي اطلع الرئيس على خريطة أصلية لروسيا تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث أظهرت حدود البلاد مع أوكرانيا عند الضفة اليمنى لنهر الدنيبر التي كانت آنذاك جزءا لا يتجزأ من روسيا.

وتوجه بوتين إلى المتحف مباشرة بعد عقد اجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية في مركز" لختا" في بطرسبورغ.

يذكر أن ألكسندر بوشكين الشاعر العظيم والأديب والكاتب المسرحي والمؤرخ والإعلامي ومؤسس اللغة الأدبية الروسية المعاصرة ولد في 6 يونيو عام 1799 في موسكو. ودرس في مدرسة "تسارسكوي سيلو" لأبناء النبلاء في بطرسبورغ من عام 1811 إلى عام 1817. وهناك أبدع أعماله الأدبية الأولى، وفي عام 1814 نشرت قصيدته الأولى "إلى صديقي الشاعر". وقد أبدى الشاعر الروسي غافرييل ديرزافين تقديرا عاليا لقصيدته "الذكريات في تسارسكوي سيلو" التي ألقاها بوشكين أثناء الامتحان. وتوفي الشاعر في 10 فبراير عام 1837 بعد مبارزة عن عمر يناهز 37 عاما.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 6 يونيو عام 2011 مرسوما بشأن الاحتفال السنوي بيوم اللغة الروسية، وذلك من أجل "الحفاظ على اللغة الروسية ودعمها وتطويرها باعتبارها تراثا وطنيا لشعوب الاتحاد الروسي، ووسيلة للتواصل الدولي وجزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والروحي للحضارة العالمية".

جدير بالذكر أن اللغة الروسية هي واحدة من أكثر اللغات شعبية في العالم. وينطق بها أكثر من 250 مليون مواطن في روسيا وخارجها.

المصدر : نوفوستي