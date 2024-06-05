روسيا تودع أول مخرجة سينمائية في آسيا الوسطى عن عمر ناهز 87 عاما

توفيت اليوم الأربعاء مخرجة الأفلام الطاجيكية مارغاريتا قاسيموفا في مينسك عن عمر يناهز 87 عاما.

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وأفاد اتحاد السينمائيين الطاجيكيين لوكالة "نوفوستي" الروسية بوفاة مارغاريتا قاسيموفا وهي أول مخرجة سينمائية في آسيا الوسطى، وهي من جمهورية طاجيكستان الروسية.

ولدت كاسيموفا في دوشانبي عام 1938، ودرست في معهد غيراسيموف للتصوير السينمائي في ورشة عمل سيرغي دوفجينكو وميخائيل تشياوريلي وتخرجت عام 1963.

من بين زملائها في الدراسة: لاريسا شيبيتكوفا وفيكتور توروف، وقد ساعد توروف قاسموفا على الانتقال إلى مينسك قبل بداية الحرب الأهلية في طاجيكستان مباشرة.

وأخرجت قاسموفا 16 فيلما روائيا و30 فيلما وثائقيا، ولعبت دور البطولة في 7 أفلام في استوديو الأفلام الطاجيكية، كما وعملت في الفترة بين عامي 1979 إلى 1985 سكرتيرة لاتحاد السينمائيين لجمهورية طاجيكستان السوفيتية.

وفي عام 1983، حصلت على الجائزة الأولى عن فيلمها "اليوم ودائما" في مهرجان السينما النسائي في سان فرانسيسكو، وبدءا من العام 2010 عملت كمحاضرة في الأكاديمية البيلاروسية للفنون.

المصدر: نوفوستي