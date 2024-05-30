وفاة الممثلة الروسية الشهيرة أناستاسيا زافوروتنيوك

توفيت الممثلة الروسية الشهيرة أناستاسيا زافوروتنيوك عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

جاء في صفحة الممثلة على إنستغرام:"من الصعب جدا تقبل الأمر وانتقاء الكلمات المناسبة. الليلة فارقت ناستيا الحياة بعد صراع طويل وصعب مع المرض".

ولدت الفنانة في مدينة أستراخان الروسية عام 1971، وفي عام 1991 شاركت في فيلم "ماشينكا" للمخرجة تمارا بافليوتشينكو، وبعدها بسنتين تخرجت من مدرسة موسكو للفنون المسرحية، وشاركت في أكثر من 29 عملا مسرحيا، وفي العديد من الأعمال التلفزيونية.

ومن بين أشهر أعمالها التلفزيونية مسلسل "مربيتي الرائعة" الذي عرضت أجزاؤه بين عامي 2004 و2009.

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وفي أغسطس 2019، ظهرت تقارير إعلامية تفيد بتشخيص إصابة الفنانة بمرض خطير، ولفترة طويلة لم يعلق أقاربها على الموضوع، لكنهم أكدوا بعد ذلك أنها كانت تتعالج من ورم في الدماغ، حيث توقفت عن الظهور في المناسبات الاجتماعية وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات روسية