في أكبر مسابقة تصوير بأمريكا وكندا.. مصور من جنسية عربية يحقق إنجازا عالميا

حصل المصور الفوتوغرافي الليبي محمد نصر الجيلاني على الترتيب الثاني في أكبر مسابقة تصوير تقيمها شركة "لايف تتش" الأمريكية، في إنجاز غير مسبوق يحققه الجيلاني.

وتميز الجيلاني في تصوير طلاب المدارس والفعاليات الرياضية وحفلات التخرج في الولايات المتحدة وكندا.

أعلنت نتائج المسابقة التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف مصور، في 3 يونيو 2024، ونتيجتها تعكس إبداع الجيلاني في مجال تصوير الطلاب.

إقرأ المزيد

ويعزز هذا الإنجاز من مكانة الجيلاني كواحد من أبرز المصورين الفوتوغرافيين على مستوى العالم، ويبرز موهبته وقدرته على المنافسة في مسابقات دولية مرموقة.

المصدر: RT