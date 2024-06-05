 
مباشر

في أكبر مسابقة تصوير بأمريكا وكندا.. مصور من جنسية عربية يحقق إنجازا عالميا

الثقافة والفن

في أكبر مسابقة تصوير بأمريكا وكندا.. مصور من جنسية عربية يحقق إنجازا عالميا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xokn

حصل المصور الفوتوغرافي الليبي محمد نصر الجيلاني على الترتيب الثاني في أكبر مسابقة تصوير تقيمها شركة "لايف تتش" الأمريكية، في إنجاز غير مسبوق يحققه الجيلاني.

وتميز الجيلاني في تصوير طلاب المدارس والفعاليات الرياضية وحفلات التخرج في الولايات المتحدة وكندا.

أعلنت نتائج المسابقة التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف مصور، في 3 يونيو 2024، ونتيجتها تعكس إبداع الجيلاني في مجال تصوير الطلاب.

إقرأ المزيد
مسلسل
مسلسل "الحشاشين" يفوز بجائزة خليجية

ويعزز هذا الإنجاز من مكانة الجيلاني كواحد من أبرز المصورين الفوتوغرافيين على مستوى العالم، ويبرز موهبته وقدرته على المنافسة في مسابقات دولية مرموقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا