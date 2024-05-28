مسلسل "الحشاشين" يفوز بجائزة خليجية

فاز مسلسل "الحشاشين" المصري بجائزة أفضل مسلسل عربي في حفل جوائز "الدانة" للدراما الخليجية، المقام بالبحرين.

وسلم الجائزة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

ومسلسل الحشاشين، من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ومحمد رضوان وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور ايهاب وسوزان نجم الدين وياسر علي ماهر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتدور أحداث العمل في القرن الحادي عشر حول حسن الصباح قائد جماعة "الحشاشين" التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة.

وكشف المخرج بيتر ميمي تفاصيل تحويل المسلسل إلى عمل سينمائي.

جدير بالذكر أنه برعاية وحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أقيم مساء يوم الثلاثاء، حفل تسليم جائزة "الدانة للدراما"، وافتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وذلك بمسرح البحرين الوطني، بحضور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام البحريني، و ووزراء الإعلام العرب المتواجدين في مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجري بن مبارك القحطاني، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ونخبة من ضيوف المهرجان من الفنانين والإعلاميين الخليجيين والعرب.

وبهذه المناسبة، هنأ الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأعمال والفنانين الفائزين بجائزة "الدانة للدراما" في نسختها الأولى، معربا عن تقديره لمسيرة عطائهم المتميزة، ودورهم المؤثر في إثراء وجدان المجتمعات الخليجية والعربية عبر أعمالهم الإبداعية.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التصويت للجمهور لاختيار المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة "الدانة للدراما".

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن قائمة المسلسلات المرشحة تضم 10 مسلسلات درامية خليجية متميزة، هي: "البوم"، "ثانوية النسيم"، "الخن"، "سكة سفر 3"، "خيوط المعازيب"، "رمضان شريف"، "بيت أبونا"، "الشرار"، "كلاود كيتشن"، و"سندس 2".

ودعت اللجنة المنظمة الجمهور إلى المشاركة في التصويت لاختيار مسلسلهم المفضل، وتحديد الفائز بالجائزة المخصصة لاختيارات الجمهور.

وتضم جائزة "الدانة للدراما" 10 فئات هي: أفضل عمل درامي خليجي بين مسلسل اجتماعي ومسلسل كوميدي، وأفضل عمل درامي عربي، وأفضل ممثل دور أول، وأفضل ممثلة دور أول، وأفضل ممثل صاعد بين ممثل شاب وممثلة شابة، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل نص، وأفضل مخرج.

وتُعتبر الجائزة إضافة كبيرة للدورة 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزا للإبداع والتميز، حيث ستضاف إلى جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد التي يمنحها المهرجان في دورته كل عامين.

المصدر: "وكالة الأنباء البحرينية" + "القاهرة 24"