بعثة روسيا بالأمم المتحدة تعرض على الدبلوماسيين الأجانب مسرحية مستوحاة من أعمال بوشكين

قدم طلاب مدرسة البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للدبلوماسيين الأجانب مسرحية مستوحاة من رواية "حكاية القيصر سلطان" للشاعر ألكسندر بوشكين.

وقبيل حلول يوم اللغة الروسية الذي يحتفل به في 6 يونيو، نظمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة معرضا في مقر المنظمة العالمية حول موضوع اللغة الروسية والفولكلور الروسي والحكايات الخيالية بقلم الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين.

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وشارك في المعرض دبلوماسيون من صربيا ونيكاراغوا ودول مجموعة بريكس والدول الإفريقية وبلدان رابطة الدول المستقلة. كما ألقى موفسيس أبيليان، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، كلمة حول اللغة الروسية.

وخلال الفعالية، قال نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف: "تعتبر التعددية اللغوية للأمم المتحدة، بمثابة مفتاح النجاح عند مناقشة أهم المشاكل والأفكار التي تهم العالم أجمع وكل دولة على حدة، وتتمتع اللغة الروسية بدور مهم للغاية في هذا الأمر".

ووفقا له، تساعد اللغة الروسية، العديد من الوفود في مناقشة مختلف القضايا وتبادل الخبرات. وأشار تشوماكوف إلى أن اللغة الروسية تتعرض للهجوم من الخارج بشكل مستمر. وقال: "ونضطر اليوم كذلك، للدفاع عن اللغة الروسية. وأود أن أشير إلى ضرورة حماية اللغة الروسية من المصائب الداخلية".

ولفت الدبلوماسي الانتباه إلى التأثير الضار على اللغة الروسية من جانب الإنترنت، والكلمات البذيئة، والاستعانة المفرطة بالكلمات الغريبة والمصطلحات.

المصدر: نوفوستي