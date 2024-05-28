فيلم عن أول رائد فضاء هندي يتم تصويره في روسيا

يعمل فريق سينمائي هندي على إنتاج فيلم عن سيرة رائد الفضاء الهندي راكيش شارما الذي انطلق إلى مدار الأرض ضمن طاقم مركبة الفضاء السوفيتية " سويوز تي – 11".

أفاد بذلك صاحب شركة Kartina Entertainment سارفراز علم سافو الذي قال إن شركته سبق لها أن شاركت في إنتاج الأفلام الهندية في روسيا،وبينهاSardar Udham 2021، Pathaan 2023 ،Tiger 2022 ،Jugjugg Jeeyo 2022.

وقال سافو:" أعمل أيضا على فيلم جديد، وهو فيلم عن سيرة راكيش شارما. سيتم تصويره هنا في روسيا".

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وقالت صحيفة The Economic Times الهندية إن التعاون بين صناعتي السينما الهندية والروسية تتطور بنشاط في الآونة الأخيرة. ويعمل الجانبان على زيادة عروض الأفلام الهندية في روسيا.

يذكر أن أول رائد فضاء هندي راكيش شارما كان قائدا للسرب في القوات الجوية الهندية عام 1982 عندما تم اختياره للمهمة السوفيتية الهندية الدولية، وتدرب في "مدينة النجوم" (المركز السوفيتي لتدريب رواد الفضاء في ضواحي موسكو). وكان شارما فردا من أفراد طاقم مركبة "سويوز تي 11" مع رائدي الفضاء السوفيتيين يوري ماليشيف وغينادي ستريكالوف. وانطلقت المركبة إلى الفضاء في 3 أبريل 1984 والتحمت بالمحطة المدارية "ساليوت-7 ". وعاد الطاقم الدولي إلى الأرض في 11 أبريل عام 1984، واستغرقت الرحلة الفضائية لـ شارما 7 أيام و21 ساعة و41 دقيقة.

المصدر: تاس