مصر.. انطلاق مهرجان الطبول والفنون التراثية (فيديو)

انطلقت أمس الأحد الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في مصر، بمسرح سور القاهرة الشمالي الأثري.

وقالت سهام إسماعيل، المديرة التنفيذية للمهرجان، إن الفعاليات تستمر حتى 1 يونيو، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وأوضحت أن أول دورة للمهرجان انطلقت عام 2013، في وقت عصيب للدولة، والفكرة كانت للفنان انتصار عبد الفتاح، منوهة إلى أنه من المعروف عن الطبول أنها لغة الحروب، لكن المهرجان يهدف إلى استخدامها لنشر السلام بين الشعوب.

وأضافت أن دورة هذا المهرجان تشهد مشاركة متميزة من فرق السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب، وهي جنوب السودان وفلسطين واليابان وكولومبيا والصين والهند، وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بأقاليم مختلفة، بالإضافة إلى إقامة معرض لفن العرائس والماريونيت بإشراف المخرج المسرحي محمد فوزي، يشارك فيها أكثر من 20 فنان وفنانة

المصدر: الهيئة الوطنية للاعلام