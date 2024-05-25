"روتانا" تتهم فنانة مصرية شهيرة بالتشهير

اتهمت شركة "روتانا" الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتشهير في بلاغ تقدم به المسؤول القانوني للشركة بقسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

وأوضحت الشركة في بلاغها أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أضرت بالشركة من خلال إخلالها ببنود العقد المبرم بينهما منذ عام 2019، والمقرر فيه تسليمها 20 أغنية للشركة مقابل الحصول على 36 مليون جنيه، فسلمت 3 أغاني فقط وحصلت على مبلغ 25 مليون جنيه.

وأضاف البلاغ أن شيرين عبد الوهاب هاتفت أحد مسؤولي الشركة وأعطته أغنية رابعة بكامل إرادتها، ثم زعمت سرقة شركة روتانا للأغنية تشهيرا بالشركة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

في سياق آخر، قضت محكمة مصرية في وقت سابق برفض الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر بتغريمها 5 آلاف جنيه، في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، ورفض الدعوى المدنية وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.

المصدر: "القاهرة 24"