الفنانة شيرين عبد الوهاب تنهار باكية خلال حفل بالكويت (فيديو)

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان ليلة العمر في الكويت وأثناء أدائها أغنية "كده ياقلبي" تأثرت الفنانة مع كلمات الأغنية وصلت لحد البكاء الشديد وتفاعل الجمهور معها.

وتصدرت الفنانة المصرية حديث رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بعد حفلها الليلة الماضية، والذي شهد تفاعلا حماسيا من الجمهور، لا سيما بعدما ذرفت دموعها خلال غنائها "كده يا قلبي".

والحفل الذي احتضنته قاعة "أرينا الكويت" تحت شعار كامل العدد بحضور تخطى حاجز الـ5000 من عشاق شيرين، شهد لحظة مؤثرة عندما انهارت باكية على المسرح، حيث لم تتمكن من استكمال الأغنية، وابتعدت عن الميكروفون قليلا قبل أن تعود وتشعل المسرح بعدد من أشهر أغنياتها.

لحظة انهيار شيرين عبد الوهاب بالبكاء مع غناء “كده يا قلبي” في حفلها بأرينا الكويت #شيرين_ليلة_عمرpic.twitter.com/san53eBm80 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) May 3, 2024

وحظي مقطع بكاء الفنانة المصرية والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، بتفاعل واسع، وجاء ضمن التعليقات: "شيرين حساسة وتستشعر كل كلمة تغنينها بإحساسها"، وقال آخر: "دموعك غاليه علينا يا أطيب شيرين".

وكتب حساب قائلا: دموعك غالية علينا ياصوت مصر.

وكتب ناشط: "أنتي صوت كل الكون يا شيرين".

انتي صوت كل الكون ي شيري ❤️ — kenan (@kenan_o99) May 4, 2024

وقدمت شيرين في حفلها الذي أقيم على جزأين، باقة من أجمل أعمالها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير مثل أغنية "مش عاوزه غيرك أنت" وافتتحت بها الحفل الذي تخلله فترة استراحة 15 دقيقة، وغنت أيضا "أنا مش بتاعة الكلام ده"، "مابتفرحش"، "بطمنك" وغيرها من الأغاني.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو يوثق وصول المطربة المصرية إلى مطار الكويت الدولي بحجاب وكمامة.

بالحجاب.. شيرين عبد الوهاب تصل الكويت استعدادا لحفلها الليلة pic.twitter.com/A8H5dfW7eJ — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) May 3, 2024

المصدر: RT