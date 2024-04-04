حسام حبيب: شيرين ساذجة وكل من حولها سلبوها أموالها

قال الفنان المصري حسام حبيب إن "النجمة شيرين عبد الوهاب ساذجة وكل من حولها أخذوا أموالها".

وأوضح حسام حبيب خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح": "شيرين عبد الوهاب بيني وبينها لما كانت تغضب لا تعرف ما تقول وبعد الشجار تقول لي أنا كنت أعمل كل هذا لأضايقك، الغلطة إن الكلام كان أمام الناس ولن يفهموا ما قالته عني أنه ليس صحيحا، ولو الدنيا اتصلحت بيني وبينها سيقولون رجعوا لبعض لأنه ساحر لها أو من الحب ما قتل.. الحب لا يغفر الإهانة، لكن الأهم إنني أعلم الشخص الذي أمامي يسامح".

وأضاف: "قيل كلام علينا لما رجعنا أنا وشيرين لبعض أصل متورطين مع بعض في علاقة سامة، أو عندي عليها حاجات".

وأكد: "لم يحصل أبدا إني رفعت على بنات شيرين سلاح أو مسدس، وشيرين اتهمتني بسرقة السيارة، الغضب يعمل أكثر من ذلك، كما قالت لي أنني سوف أذهب ولن أرد عليها في الهاتف.. هكذا كان رد فعلها، وفيه من الحب ما ينقلب لأمور غير عادية".

وأردف حسام حبيب: "لم يحصل إنني قلت لشيرين عبد الوهاب إن شكلها غير عادي.. أنا أكبر أخطائي مع شيرين أنه لم يكن لدي طلبات، ولما قلت إنني تزوجت شيرين ولم يكن عندها أموال كان قصدي إنها ساذجة وكل من حولها كانوا يأخذون أموالها وكل حاجاتها".

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المصدر: "فيتو"