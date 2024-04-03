حسام حبيب يكشف أسرارا عن حياته الشخصية: أعاني من نوبات هلع

كشف الفنان المصري حسام حبيب، أسرارا عديدة عن حياته الشخصية، لافتا إلى أن نقطة التحول الكبرى في حياته كانت انفصال والديه.

إقرأ المزيد

وخلال لقائه ببرنامج "ع المسرح" قال المطرب حسام حبيب: "نفسي أغني لعبد الحليم حافظ وشيرين عبد الوهاب بس بخاف أغنيلهم.. بنت شيرين سألتني عن أكتر أغنية أحب أغنيها لشيرين قلت لها صعب لإن كل أغانيها حلوة".

وأضاف حبيب: "لو في حزني أوي أغني لـشيرين "أنا مش هفضل كده على طول"..نفسي أغنيها مش علشان هي أغنية حلوة بس ولكن علشان أنا فعلا زهقت من نفسي دي شخصيتي فعلا وبتعبر عني".

وأردف: "نقطة التحول الكبرى في حياتي انفصال أبويا وأمي".

وأكمل الفنان المصري موضحا: "جلد الذات هو اللي جاب لي كل الأمراض النفسية ونوبات الهلع وده من وأنا صغير، أنا على طول مش مرتاح ولو كنت مثلا بحب واحدة واتخانقنا أقعد أبص على الحاجة الغلط اللي عملتها وخليتها تغلط فيا أو تسيبني والتمس لها العذر، أنا بفكر بقلبي مش بعقلي وبسامح كتير جدا".

كما صرح حسام حبيب بالقول: "انفصال أبويا وأمي كسرني من جوا وأثر فيا جدا وعايش في رعب دائم وحتى لو عندي عربية وجيت أبيعها ابقى زعلان ولا جيت أغير بيت وانقل لبيت بكون خايف ومرعوب، الخوف الزيادة بيخليني موصلش للنتيجة اللي انا عايزها وبقيت عايش حياة خيالية".

وتابع: "الخجل من اكبر المشاكل اللي كانت مسيطرة عليا خاصة في المدرسة وكنت باغيب فترات كبيرة عن المدرسة خاصة مرحلة الاعدادي والثانوي، بس لما كنت بغلط بحب العقاب، ولكن أنا بكره الكدب، ولما بغلط باروح أقول لأمي وقتها بحس إني شجاعة حتى لو الغلط كارثة".

واستطرد حسام حبيب:"عشت مع أمي وانا عمري 14 سنة وهي ربنا يديها الصحة وطول العمر، مكنتش دلوعة وبقيت راجل وانا صغير".

كما كشف حبيب قائلا:"أنا بحب ربنا جدا ودايما في دماغي، بس حاجة غريبة جدا.. مبصليش، أنا خايف أبقى مزعل ربنا مني علشان كده اتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وده غلط، الهروب فيه نوع من انواع الكدب لإن ربنا شايف عيوبي ومطلع علي كل شئ وشايفني طول الوقت، وبالتالي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولما اقف قدام ربنا اخطائي هتقل".

المصدر: "فيتو"