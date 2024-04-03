مصر.. انهيار وصراخ الفنانة إسراء عبد الفتاح ببرنامج "رامز جاب من الآخر": كفاية أبوس رجلك! (فيديو)

انهارت الفنانة المصرية إسراء عبد الفتاح خلال ظهورها في برنامج الكوميديا والمقالب "رامز جاب من الآخر"، برفقة زوجها الفنان حمدي الميرغني.

وأظهرت مشاهد الحلقة وقوع إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني، ضحية رامز جلال في برنامجه الرمضاني، إذ أنه فور سقوطهما إلى غرفة ضمن سلسلة مراحل من البرنامج، أمر مقدمه بإدخال الكلب، فانهارت إسراء، وظلت تصرخ وتردد: "والنبي، أبوس رجلك، يا ماما، أنا عايزة ماما".

وحاول زوجها الممثل الشهير تهدئتها، ولكنها صرخت في وجهه بدون إدراك: "سيبني متمسكنيش".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المشهد، حيث علق أحدم قائلا: "ياخى أحبها والله.. أحس إنها راقية وروحها جميلة..وأحب حمدي مبدع الكوميديا"، فيما اتنقدها آخرون حيث كتب أحدهم معلقا: "مزعجة إسراء".

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المصدر: RT