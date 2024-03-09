إدانة وتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر بإدانة وتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه لتعديها بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

واعتمدت المحكمة في حكمها بثبوت الاتهام بحق الفنانة شيرين عبد الوهاب، على شهادة المجني عليه وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبراني وتحريات المباحث الجنائية.

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ووفق موقع "القاهرة 24" المصري، تعدت الفنانة شيرين عبد الوهاب على المنتج محمد الشاعر بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الموقع المصري أن آخرين قاموا بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستغرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تولت تحقيق في الواقعة واستمعت لشهادة المنتج محمد الشاعر وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

وعقب ذلك طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي أكد صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، فأمر النائب العام بإحالة المتهمة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري