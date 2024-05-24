كواليس مثيرة لأشهر "خناقة" هذا العام في مهرجان كان (فيديو)

كشفت النجمة الأمريكية كيلي رولاند كواليس المشادة الكلامية التي نشبت بينها وبين حارسة أمن على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، متهمة الأمن الفرنسي بالعنصرية.

Omg French Karen had Kelly Rowland all the way fucked up at Cannes pic.twitter.com/dubBT3IiF9 — chris evans (@notcapnamerica) May 21, 2024

وقالت المغنية البالغة من العمر 43 عاما إن: "حارسة الأمن تعرف ما حدث، وأنا أعرف ما حدث.. أنا لدي حدود وألتزم بها"، مضيفة: "كان هناك غيري من النساء على السجادة مثلي ولم يتم توبيخهن أو دفعهن أو يُطلب منهن النزول".

People saying nonsensical things like “it’s always about race with them” which is a racial slur. People should be allowed to voice their experiences or oppression without being ridiculed for it Kelly Rowland wasn’t the only non-white person being manhandled off of the red carpet pic.twitter.com/tUckC2yaiS — Carmella (@Sussex5525) May 23, 2024

وفي وقت سابق، رصدت عدسات المصورين كيلي خلال العرض الخاص بفيلم "Marcello Mio" وهي تقف لالتقاط الصور بينما تستعجلها حارسة أمن وتضع ذراعها حولها كي تدخل إلى المسرح، ما أغضب المغنية، التي قامت بالصراخ أثناء صعودها على السلم.

Kelly Rowland on the Cannes incident: “There were other women on that red carpet who did not look like me that were not scolded, or pushed off, or told to get off. I set my boundary. I stood my ground and she stood hers.” pic.twitter.com/5hY4rwezZT — chris evans (@notcapnamerica) May 23, 2024

وقالت مصادر مطلعة على الواقعة إن الأشخاص المكلفين بمساعدة النجوم على السجادة الحمراء كانوا عدوانيين، لكن كيلي حاولت تجاهل ذلك، مشيرين إلى أن حارسة الأمن وبخت كيلي وطلبت منها التحرك عندما كانت تحاول التلويح للجماهير ومساعدة المصورين في التقاط صورة.

Interesting news #kellyrowland

Coz I tot our girls were being rushed by the ushers too but look at other guests/celebrities around them

They are in long gown they cant move fast

Lucky mami @thisisnichapat is there to protect them#freenbecky#srchafreen#beckysangelspic.twitter.com/DQV09tF6r1 — FreenBecky CapsCuts (@capsandcuts) May 24, 2024

من جهتها، كشفت خبيرة في قراءة الشفاه ما دار بين كيلي والسيدة الفرنسية، حيث قالت جاكي برس إنه بعد أن بدا أن حارسة الأمن داست على فستان النجمة، اعتذرت، لترد كيلي قائلة: "لا بأس".

ومع ذلك، قالت حارسة الأمن شيئا آخر، مما تسبب بانزعاج كيلي، حيث ردت: "لا تتحدثي معي بهذه الطريقة"، بينما استمرت حارسة الأمن في اصطحابها إلى أعلى الدرج.

المصدر: ديلي ميل