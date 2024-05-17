بورتريه دموي لـ تشارلز الثالث يثير جدلا عاما

أثارت لوحة حمراء زاهية جديدة للملك الإنجليزي تشارلز الثالث جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، حول رمزيتها.

أثار البورتريه الجديد الأحمر اللون للملك البريطاني تشارلز الثالث مناقشات على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب رمزيته، وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" فإن اللوحة تظهر الملك واقفا بزي الحرس الويلزي، ويداه مستندتان على مقبض سيفه، وعلى وجهه نصف ابتسامة، وفراشة تحوم فوق كتفه الأيمن. والجسم والخلفية في اللوحة بنفس اللون الأحمر الفاقع.

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وعادة ما يتم رسم صور البورتريه الملكية بطابع رسمي. وإذا كانت فيها رمزية، فهي في الأساس رمزية الدولة والمنصب والأصل. ومع ذلك، فإن تفاصيل صورة تشارلز الثالث أثارت اهتمام الجمهور الغربي. وتجسد الفراشة، كما أوضح مؤلف البورتريه جوناثان يو، تحول تشارلز من أمير إلى ملك، وحبه للطبيعة على مدى أعوام.

ومع ذلك، فإن اللون الأحمر الفاقع للقماش جذب المزيد من الاهتمام. ورأى رواد الإنترنت في ذلك رمزا "للنار"، و"الجحيم"، وحتى "الدم". وأشار فنان اللوحة إلى أن الملك في البداية كان متفاجئا قليلا من اللون.

وأوضح جوناثان يو أن هدفه هو إبداع صورة ملكية أكثر حداثة ومختلفة عن غيرها. ومع ذلك، فإن اختيار الظل يبدو مثيرا بشكل خاص للجمهور نظرا للأحداث المثيرة للجدل التي عاشها الملك منذ اعتلائه العرش، ومنها الشجار المستمر مع ابنه الثاني الأمير هاري، وإصابته بالسرطان، ونشر مذكرات تحتوي على قصص عن حياة العائلة المالكة، والجدل الواسع حول "اختفاء" كاثرين، أميرة ويلز، والكشف فيما بعد عن إصابتها بالسرطان.

يذكر أن بورتريه الملك تشارلز سيتم وضعه في معرض "فيليب مولد" حتى منتصف يونيو المقبل قبل أن ينتقل إلى قاعة "درابرز هول" في لندن.

المصدر: تاس