تونس.. مهرجان الحصان البربري بتالة يعود بعد توقف دام 19 عاما

تحتضن معتمدية تالة من ولاية القصرين وسط غربي تونس، مهرجان الحصان البربري من 9 إلى 12 مايو 2024، وذلك بعد 19 سنة من توقف فعالياته.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضا فرجوية للفروسية والرماية والتظاهرات الفنية والورشات التنموية والندوات التي تُعرّف بالحصان البربري.

وتأسس المهرجان سنة 1915 وتم إحياؤه سنة 1995 قبل توقفه سنة 2005.

وكان من المقرر إعادة إحياء مهرجان الحصان البربري في الفترة الممتدة بين 3 و5 نوفمبر 2023 قبل تأجيل الدورة لشهر مايو من سنة 2024، نظرا لتداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الحرب المدمرة على قطاع غزة.

المصدر: "موزاييك"