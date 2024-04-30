مغن كندي يتبرع بـ18 مليون رغيف لسكان غزة

تبرع المغني الكندي أبيل تسفاي المعروف بـ"ذا ويكند" بمليوني دولار لبرنامج الأغذية في قطاع غزة، ما سيوفر 18 مليون رغيف خبز للسكان القطاع.

وخصص "ذا ويكند" سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مليوني دولار أخرى من صندوقه الإنساني XO لجهود الاستجابة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.

وسيوفر هذا الدعم أكثر من 1500 طن متري من دقيق القمح المدعم، والذي يمكنه صنع أكثر من 18 مليون رغيف خبز يمكن أن يساعد في إطعام أكثر من 157,000 فلسطيني لمدة شهر واحد.

ويعتمد هذا التمويل على المبلغ الأصلي البالغ 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة ملايين وجبة طارئة، والذي وجهه "ذا ويكند" لاستجابة برنامج الأغذية العالمي لغزة في ديسمبر 2023.

وقد قدم 820 طنا متريا من الطرود الغذائية لإطعام أكثر من 173,000 فلسطيني لمدة أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، وجه المغني نداء عاجلا إلى المعجبين، داعيا إياهم إلى تقديم ما في وسعهم من خلال التبرع لصالح جهود برنامج الأغذية العالمي في غزة.

ويواجه أكثر من مليون فلسطيني مستويات كارثية من الجوع في جميع أنحاء غزة ويحتاجون إلى دعم عاجل.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، كورين فلايشر إنه "مع اقتراب المجاعة في غزة، فإن الدعم السخي الذي يقدمه أبيل سيوفر إغاثة حيوية لآلاف الأسر الفلسطينية التي تكافح من قبضة الجوع كل يوم. ونحن ممتنون للغاية لمساهمته وتعاطفه ودفاعه الثابت عن برنامج الأغذية العالمي وشعب فلسطين".

المصدر: prnewswire + rolling stones