بثمن خيالي.. نجمة مصرية تبيع جلباب "حزمني يا" في مزاد علني (فيديو+ صور)

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده بيع جلبابها الأبيض الذي ارتدته في مسرحية "حزمني يا" مقابل 100 ألف دولار.

وقالت عبده إنها تبرعت بأموال الجلباب لصالح مركز راشد لأصحاب الهمم، بعد بيعه في مزاد علني أقيم مؤخرا بـ100 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 4 ملايين و792 ألفا و380 جنيها مصريا.

وعلقت النجمة المصرية خلال الحفل الذي أُقيم بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه، بكلماتها الشهيرة: "5 أيوه بقا ويلا بقا".

وحرص عدد من النجوم على حضور احتفالية المركز، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات والنشطاء الداعمين لأنشطة المركز طيلة الـ30 سنة الماضية بقيادة مريم عثمان، مدير عام مركز راشد ومؤسسته.

وسبق أن أعلن نجوم عرب عن بيع مقتنياتهم في مزادات علنية والتبرع بثمنها إلى بعض المؤسسات الخيرية، بينهم النجمة اللبنانية إليسا، التي تبرعت بفستان شهير ارتدته في إحدى حفلاتها إلى مؤسسة خيرية، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من 25 ألف دولار.

كذلك الفنان المصري أحمد حلمي، الذي قرر بيع ساعة يد شهيرة ارتداها في فيلم "عسل أسود " بمزاد علني، ومن المتوقع أن تباع بأكثر من 20 ألف دولار.

كما قرر الفنان المصري كريم عبد العزيز التبرع بثمن "طربوش" شخصية أحمد كيرة بفيلم "كيرة والجن" والشال الذي ارتداه في فيلم "بيت الروبي"، إلى إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المحتمل أن تبلغ قيمتهما أكثر من 60 ألف دولار.

المصدر: RT