وفاة الفنان العراقي عامر جهاد

توفي الفنان العراقي عامر جهاد، مساء السبت، عن عمر 69 عاماً.

نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان عامر جهاد في بيان قالت فيه، "رحل الفنان عامر جهاد والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جهاد عامر ممثل كوميدي عراقي من مواليد 1955، برز من خلال أعمال مميزة قدمها منها أدواره في مسلسلات "المسافر"، "برج العقرب"، "السيدة"، "أبو الطيب المتنبي"، "أسد الجزيرة"، "البيت المنسي".

أما في السينما فقدم فيلما كوميديا مع الفنان الراحل راسم الجميلي بعنوان "السيد المدير"، كما تميز في الأدوار التي لعبها في أفلام "الحدود الملتهبة"، "القفاز الابيض" وغيرها من أعماله المسرحية والإذاعية.

المصدر: السومرية نيوز