"لم أقتل زوجي".. مسرحية مستوحاة من الأساطير الصينية تعرض في موسكو

سيفتتح مسرح الأمم في موسكو موسمه الجديد بعرض مسرحية" لم أقتل زوجي" المستوحاة من رواية الكاتب الصيني لو جان يونغ والأساطير الصينية.

وقد تولى إخراج المسرحية المخرج الصيني الشاب دين يوتانغ.

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صرحت بذلك ناتاليا مازور مديرة المسرح في مؤتمر صحفي عقد في فرع وكالة "تاس" الروسية بمنطقة الأورال. وقالت:" إن المخرج الشاب دين يوتانغ يبدأ العمل في مسرحنا من عرض المسرحية "لم أقتل زوجي". وهذه المسرحية مثيرة لاهتمام الجمهور لأنها تقوم على الأساطير الصينية. وننتظر بفارغ الصبر أول بروفا للمسرحية في يوليو المقبل. أما العرض الأول للمسرحية فيخطط لإقامته في المسرح في سبتمبر المقبل، وسيكون العرض افتتاحا للموسم المسرحي الجديد".

وقالت مازور إن مسرح الأمم يخطط لعرض ما لا يقل عن 10 عروض للمسرحية.

المصدر: تاس